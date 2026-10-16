„Wie Sie sehen, sind wir als glückliches Paar da“

Auch Benjamin Karl ließ sich am Donnerstagabend die große Sporthilfe-Gala nicht entgehen. Gemeinsam mit Frau Nina sprach er in der Stadthalle über sein Gala-Outfit, sein persönliches Jahr 2026 samt Olympia-Sieg, den Umstand, dass er es in der Wertung „Sportler des Jahres“ dennoch nicht in die Top drei schaffte, und darüber, dass „wir gemeinsam als glückliches Paar hier sind“.