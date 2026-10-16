Einigung erzielt: Kane steht kurz vor Unterschrift

Kane kam für eine Rekordsumme

Kane war im Sommer 2023 für die Münchner Rekordablöse von rund 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zu den Bayern gekommen und schießt seitdem Tore wie am Fließband. In der Bundesliga wurde er dreimal hintereinander Torschützenkönig und steht bereits bei 101 Treffern. Auch in der Champions League hat er seit neun Spielen immer getroffen.