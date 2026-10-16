Einigung erzielt: Kane steht kurz vor Unterschrift

Superstar Harry Kane soll sich laut mehreren Medienberichten mit dem FC Bayern auf eine Vertragsverlängerung bis 2029 verständigt haben. Wie das britische Sky Sports berichtet, besteht grundsätzlich Einigkeit zwischen dem Klub und dem Spieler.
Die Formalitäten sollen nun abgeschlossen werden. Zuvor hatte auch die „Bild“ berichtet, dass innerhalb der nächsten zehn Tage der Vertrag unterschrieben werden soll.
Zuletzt hatte sich bereits Bayern-Präsident Herbert Hainer „sehr optimistisch“ gezeigt. Die Gespräche würden „hervorragend“ laufen. Auch Kane ließ durchblicken, dass sich die Vertragsgespräche dem Ende nähern.
Kane kam für eine Rekordsumme
Kane war im Sommer 2023 für die Münchner Rekordablöse von rund 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zu den Bayern gekommen und schießt seitdem Tore wie am Fließband. In der Bundesliga wurde er dreimal hintereinander Torschützenkönig und steht bereits bei 101 Treffern. Auch in der Champions League hat er seit neun Spielen immer getroffen.
Sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Kanes Interessen werden von seinem Vater und Bruder vertreten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.