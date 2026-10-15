Beste Wildtierfotos: Ein Bild geht unter die Haut

So viele Einreichungen wie noch nie

Der Wettbewerb wird vom Londoner Naturkundemuseum organisiert und findet heuer zum 62. Mal statt. Für die Ausgabe 2026 wurden insgesamt 65.403 Bilder aus 121 Ländern und Gebieten eingereicht – so viele wie noch nie. Die prämierten Aufnahmen sollen nicht nur die Schönheit der Natur zeigen, sondern auch auf die Herausforderungen aufmerksam machen, mit denen Wildtiere weltweit konfrontiert sind.