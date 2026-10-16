Bursch tötet in Volksschule drei Kinder und Lehrer

Angreifer bei Eintreffen der Polizei bereits tot

Der Täter stamme aus der Stadt, sagte er. Weitere Details wollte er nicht nennen. Ein Passant habe gesehen, wie der Angreifer die Schule betrat, ihn verfolgt und schließlich erschossen. Als die Einsatzkräfte das Gebäude wenige Minuten nach dem Notruf betraten, sei der Täter bereits tot gewesen.