Aufregung um Interview: Weltmeister rudert zurück

„Die Frustration über die Niederlage hat mich dazu gebracht, meine Gefühle zu einem Zeitpunkt und an einem Ort auszudrücken, die vielleicht nicht die richtigen waren. Dafür möchte ich mich entschuldigen“, schrieb der Argentinier nach einem Gespräch mit der Klubführung in seiner Instagram-Story. Martinez droht eine saftige Geldstrafe.