Aufregung um Interview: Weltmeister rudert zurück

Manchester Uniteds Abwehrspieler Lisandro Martinez hat sich für die scharfe Kritik an seiner eigenen Vereinsführung nach der 0:2-Niederlage in der Champions League bei Atletico Madrid entschuldigt.
„Die Frustration über die Niederlage hat mich dazu gebracht, meine Gefühle zu einem Zeitpunkt und an einem Ort auszudrücken, die vielleicht nicht die richtigen waren. Dafür möchte ich mich entschuldigen“, schrieb der Argentinier nach einem Gespräch mit der Klubführung in seiner Instagram-Story. Martinez droht eine saftige Geldstrafe.
Scharfe Kritik am Sportdirektor
Der Weltmeister von 2022 hatte nach der Niederlage in Madrid auch das Kader-Niveau des Premier-League-Klubs infrage gestellt. „Ehrlich gesagt erwarte ich mehr. Ich erwarte mehr“, hatte der 28-jährige Martínez auf eine entsprechende Frage nach dem Spiel geantwortet und hinzugefügt: „Ich erwarte mehr von unserem Sportdirektor.“
Unter dem Sportdirektor Jason Wilcox hatte United im Sommer immerhin mehr als 170 Millionen Euro für Transfers ausgegeben. Die „Red Devils“ hatten sich in der vergangenen Spielzeit nach drei Jahren Pause wieder für die Champions League qualifiziert.
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