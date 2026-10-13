Kärnten im Stimmungscheck: Was ist Ihre Meinung?

Ihre Antworten auf diese und mehr Fragen zeigen, was die Menschen in Kärnten wirklich beschäftigt – auch abseits politischer Debatten. Je mehr Kärntnerinnen und Kärntner bei unserer großen Leserumfrage „Die Stimme Kärntens“ mitmachen, desto aussagekräftiger wird das Stimmungsbild. So werden auch Anliegen sichtbar, die sonst wenig Gehör finden. Machen Sie mit!