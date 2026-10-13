Kärnten im Stimmungscheck: Was ist Ihre Meinung?

Alles gut in Kärnten. Oder etwa nicht? Nutzen Sie Ihre Stimme, nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit für unsere Leserumfrage und helfen Sie mit, ein möglichst klares Bild der Stimmung in Kärnten zu zeichnen.
Was läuft gut in Ihrem Ort? Welche Vereine engagieren sich in Ihrer Gemeinde? Welche Bereiche stehen unter (zu viel) Spardruck? Wo braucht es dringend Veränderungen? Und welche Themen müssen nach der Gemeinderatswahl im Februar 2027 ganz oben auf der Agenda stehen?
Ihre Antworten auf diese und mehr Fragen zeigen, was die Menschen in Kärnten wirklich beschäftigt – auch abseits politischer Debatten. Je mehr Kärntnerinnen und Kärntner bei unserer großen Leserumfrage „Die Stimme Kärntens“ mitmachen, desto aussagekräftiger wird das Stimmungsbild. So werden auch Anliegen sichtbar, die sonst wenig Gehör finden. Machen Sie mit!
Um bei „Die Stimme Kärntens“ mitzumachen, loggen Sie sich auf krone.at ein bzw. erstellen Sie ein Konto auf krone.at – wie das geht, erfahren Sie hier. Beantworten Sie die Fragen (siehe oben) – es gibt keine falschen Antworten! Die Teilnahme dauert maximal vier Minuten.
Sollten Sie Fragen zur Anmeldung oder zur Befragung haben, dann können Sie uns unter kaerntner@kronenzeitung.at oder 057060/52040 kontaktieren.
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