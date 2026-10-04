Jetzt mitreden: Was denken Sie über unser Land?

Bald stehen bei der Gemeinderatswahl vielerorts politische Veränderungen an und darauf folgen 2028 die Landtagswahlen. Nutzen Sie jetzt die Chance, bei „Die Stimme Kärntens“ mitzureden.
Die Welt befindet sich aktuell aufgrund zahlreicher Krisen, Kriege und besorgniserregender Veränderungen im Umbruch – sei es der russische Angriffskrieg in der Ukraine, das Erstarken extremistischer Kräfte oder die überbordende Wirtschaftsmacht China. Die Auswirkungen der globalen Entwicklungen sind auch in unserem Bundesland zu spüren.
Viele Kärntnerinnen und Kärntner blicken daher mit großer Sorge und auch etwas Zuversicht in die ungewisse Zukunft. Daher laden wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, ein, uns Ihre Meinung und auch Sorgen kundzutun. Lassen Sie uns an Ihren Gedanken, Wünschen und Ideen für ein lebenswertes Kärnten teilhaben; und gestalten Sie gemeinsam mit der „Kärntner Krone“ aktiv die Zukunft dieses Landes.
Zwei Urnengänge: Vor der Wahl mitreden!
Mit „Die Stimme Kärntens“ knüpfen wir an das bundesweit erfolgreiche „Krone“-Format „Die Stimme Österreichs“ an und machen Ihre Meinungen auch abseits von Leserbriefen sichtbar: Immerhin stehen zwei wichtige Wahlen in unserem Bundesland an – die Gemeinderatswahl im Februar 2027 und die Landtagswahl 2028. Vorher wollen wir Ihnen einen umfangreichen Überblick über die politische Landschaft und die bewegendsten Themen Kärntens verschaffen. Und dazu brauchen wir Ihre Hilfe.
Drei wichtige Gründe für unsere Leserbefragung
Bis 1. November sammeln wir Antworten auf die brennendsten Fragen – und konfrontieren dann die politischen Akteure damit. Wenn wir Sie noch nicht restlos überzeugt haben, dann haben wir hier vier Gründe mitzumachen:
Befragungen bergen immer eine Gefahr: Einflussnahme – durch die Politik, durch organisierte Gruppen, durch weitere Formen gezielter Mobilisierung. Als unabhängige Redaktion ist es uns besonders wichtig, dass „Die Stimme Kärntens“ möglichst frei von solchen Einflüssen bleibt und tatsächlich sichtbar wird, welche Probleme und Anliegen die Kärntnerinnen und Kärntner beschäftigen.
Sie wollen Ihrer Meinung endlich Gehör verschaffen? Sie wollen dieses Land mitgestalten, weiterentwickeln und lebenswerter machen? Dann reden Sie mit!
Sollten Sie Fragen zur Anmeldung oder zur Befragung bei www.krone.at haben, dann können Sie uns unter kaerntner@kronenzeitung.at oder 057060/52040 kontaktieren.
Deshalb führen wir nicht einfach eine offene Online-Abstimmung durch. Hinter „Die Stimme Kärntens“ steht eine gewichtete Befragung. Die Antworten werden nicht bloß ausgezählt, sondern nach ausgewählten soziodemografischen Merkmalen gewichtet – darunter Alter, Geschlecht und Wohnort. So berücksichtigen wir Unterschiede in der Zusammensetzung der Teilnehmer und das Ergebnis wird nicht allein davon bestimmt, welche Bevölkerungsgruppen besonders häufig teilnehmen.
Ein zentraler Punkt dabei ist die Anonymität. Es geht nicht darum, welche Person welche Antwort gegeben hat – entscheidend ist ausschließlich das statistische Gesamtbild: Welche Themen werden von den Kärntnerinnen und Kärntnern genannt?
Gleichzeitig haben wir technische Schranken eingebaut, die gezielte Beeinflussung verhindern. An der Befragung kann nur teilnehmen, wer über ein aktives Profil auf krone.at (Anmeldung ist hier möglich) verfügt. Und: Jedes Profil kann nur einmal mitmachen. Dadurch wird das Risiko reduziert, dass einzelne Personen ihre Stimme beliebig oft abgeben oder „Die Stimme Kärntens“ durch automatisierte Mehrfachteilnahmen verzerrt wird.
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