Die Stimme der Gemeinden muss gehört werden

Förderungen allein lösen Probleme nicht

Doch Förderungen allein lösen nicht jedes Problem. Denn Gemeinden müssen häufig auch einen eigenen finanziellen Beitrag leisten. „Manche Gemeinden können sich den eigenen Anteil einfach nicht leisten“, gibt Wilfried Pichler, Bürgermeister von Sachsenburg, zu bedenken. Er fordert deshalb eine gerechtere Verteilung der Einnahmen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Besonders kritisch sieht er den bestehenden Finanzausgleich, der dringend neu verhandelt werden müsse.