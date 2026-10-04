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Mitreden: Gestalten Sie unser Bundesland mit

Kärnten
04.10.2026 00:01
Nutzen Sie Ihre Stimme und gestalten Sie unser Bundesland mit.
Nutzen Sie Ihre Stimme und gestalten Sie unser Bundesland mit.(Bild: Krone KREATIV/Hannes Wallner)
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Die Wahlen nähern sich mit großen Schritten: Im Februar 2027 schreiten die Kärntnerinnen und Kärntner zur Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl, ein Jahr später findet die Landtagswahl statt. Vorher interessiert uns Ihre Meinung: Was denken Sie über Kärnten?

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