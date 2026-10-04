Mitreden: Gestalten Sie unser Bundesland mit

Die Anmeldepflicht ist auch eine technische Beschränkung: So verhindern wir gezielte Beeinflussung – zum Beispiel, dass einzelne Personen ihre Stimme beliebig oft abgeben oder „Die Stimme Kärntens“ durch automatisierte Mehrfachteilnahmen verzerrt wird. An der Befragung kann nur teilnehmen, wer über ein aktives Profil auf krone.at verfügt. Und: Jedes Profil kann nur einmal mitmachen. Die Anonymität bleibt gewahrt!