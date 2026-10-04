Mitreden: Gestalten Sie unser Bundesland mit

Die Wahlen nähern sich mit großen Schritten: Im Februar 2027 schreiten die Kärntnerinnen und Kärntner zur Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl, ein Jahr später findet die Landtagswahl statt. Vorher interessiert uns Ihre Meinung: Was denken Sie über Kärnten?
Sie wollen Ihrer Meinung endlich Gehör verschaffen? Sie wollen dieses Land mitgestalten, weiterentwickeln und lebenswerter machen? Dann reden Sie mit!
Stellen Sie sicher, dass Sie auf krone.at eingeloggt sind – sollten Sie noch kein Konto besitzen, können Sie hier eines erstellen. Dann beantworten Sie die Fragen – es gibt keine falschen Antworten! Die Teilnahme dauert maximal vier Minuten:
Die Anmeldepflicht ist auch eine technische Beschränkung: So verhindern wir gezielte Beeinflussung – zum Beispiel, dass einzelne Personen ihre Stimme beliebig oft abgeben oder „Die Stimme Kärntens“ durch automatisierte Mehrfachteilnahmen verzerrt wird. An der Befragung kann nur teilnehmen, wer über ein aktives Profil auf krone.at verfügt. Und: Jedes Profil kann nur einmal mitmachen. Die Anonymität bleibt gewahrt!
Sollten Sie Fragen zur Anmeldung oder zur Befragung bei www.krone.at haben, dann können Sie uns unter kaerntner@kronenzeitung.at oder 057060/52040 kontaktieren.
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