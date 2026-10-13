65 Prozent haben kein Vertrauen mehr in Koalition

Der Termin ist allerdings keine Folge der Personalrochaden. Man habe das Seminarhotel schon im Jänner gebucht gehabt, heißt es aus dem Klub. Jetzt wollte man aber nicht so tun, „als wäre nichts gewesen“. Ziel ist die inhaltliche Vorbereitung auf die Herbstarbeit und die Neuaufstellung nach den jüngsten Ereignissen. Klubobmann Philip Kucher hat als neuer geschäftsführender Parteivorsitzender eine Doppelrolle. Auch Babler nimmt an der nicht medienöffentlichen Klausur teil.