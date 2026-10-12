73 Prozent fordern: Babler soll als Minister gehen

Die „Lösung“ der Führungsfrage in der SPÖ stößt auf große Skepsis. Das belegt eine neue „Krone“-Umfrage. Fast drei Viertel wollen, dass Noch-Parteichef Andreas Babler ganz zurücktritt. Zudem brauche es neben neuen Köpfen auch eine neue inhaltliche Ausrichtung – und weniger Streit.