Johann Lafer: Chemo vorbei, Schnauzer wieder da

„Viel, viel besser“ gehe es Johann Lafer, wie die „Krone“ nun erfuhr. Schließlich könne der allseits beliebte TV-Koch einen wichtigen Etappensieg in seinem Kampf gegen den Lymphdrüsenkrebs verbuchen. Die Chemotherapie sei abgeschlossen, habe gut angeschlagen und die besorgniserregenden Lymphome hätten sich zurückgebildet.