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Johann Lafer: Chemo vorbei, Schnauzer wieder da

Adabei Österreich
11.10.2026 19:30
Während der Chemotherapie kam Johann Lafers kultiger Schnauzer abhanden.
Während der Chemotherapie kam Johann Lafers kultiger Schnauzer abhanden.(Bild: Krone-Collage/APA-Images / Action Press / Panama Pictures, Instagram/dimsumhaus)
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Von Kalman Gergely

Johann Lafer hat seine Chemotherapie abgeschlossen und damit einen wichtigen Kampf gegen den Lymphdrüsenkrebs gewonnen. Nun geht der beliebte TV-Koch erstmal auf eine Ostsee-Kreuzfahrt.

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„Viel, viel besser“ gehe es Johann Lafer, wie die „Krone“ nun erfuhr. Schließlich könne der allseits beliebte TV-Koch einen wichtigen Etappensieg in seinem Kampf gegen den Lymphdrüsenkrebs verbuchen. Die Chemotherapie sei abgeschlossen, habe gut angeschlagen und die besorgniserregenden Lymphome hätten sich zurückgebildet. 

Lafer besuchte die Hamburger Kultgastronomin Mama Kwong und zeigte sich erstmals wieder mit ...
Lafer besuchte die Hamburger Kultgastronomin Mama Kwong und zeigte sich erstmals wieder mit seinem prächtigen Schnauzer.(Bild: Instagram/dimsumhaus)

Mittlerweile hat Lafer sogar eine Immuntherapie begonnen, die seinen Körper im Heilungsprozess unterstützen soll. Es sei alles sehr anstrengend gewesen, habe sich aber ausgezahlt. Fleißig und aktiv ist der Herdkünstler trotz aller Widrigkeiten geblieben.

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Mit Kreuzfahrtschiff in (Ost-)See gestochen
Gerade erst war er zu Dreharbeiten in Hamburg und er stach am Sonntag in seiner Funktion als Genussbotschafter mit dem Kreuzfahrtschiff Vasco Da Gama in die Ostsee.

Und wichtig: Sein während der Chemotherapie abhanden gekommener Schauzer ist zurück und mit ihm auch ein großes Stück Hoffnung ...

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