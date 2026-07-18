Johann Lafer spricht offen über Krebserkrankung

Im Mai hatte Lafer öffentlich gemacht, dass er an Lymphdrüsenkrebs erkrankt ist. Der Grund: Nach einem Auftritt im ZDF-Fernsehgarten hatte es angesichts seines veränderten Aussehens viele Spekulationen gegeben. Mit der Chemotherapie hatte er Anfang des Jahres begonnen. Heilbar sei der Krebs nicht, doch er könne eingedämmt werden, sagte er damals.