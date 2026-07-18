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„Verdammt hart“

Johann Lafer spricht offen über Krebserkrankung

Stars & Society
18.07.2026 16:58
Johann Lafer (3. v. l.) mit Kochkollegen Hans Haas, Christof Widakovich, Jürgen Kleinhappl bei ...
Johann Lafer (3. v. l.) mit Kochkollegen Hans Haas, Christof Widakovich, Jürgen Kleinhappl bei einem Event in München(Bild: API (c) Michael Tinnefeld)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Fernsehkoch Johann Lafer hat erstmals öffentlich über die Auswirkungen seiner Krebstherapie gesprochen. „Das Schlimmste für mich ist nicht die körperliche Konstitution, sondern ich habe keinen Geschmack und kann nichts essen und habe offene Finger“, so der 68-Jährige.

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Im Mai hatte Lafer öffentlich gemacht, dass er an Lymphdrüsenkrebs erkrankt ist. Der Grund: Nach einem Auftritt im ZDF-Fernsehgarten hatte es angesichts seines veränderten Aussehens viele Spekulationen gegeben. Mit der Chemotherapie hatte er Anfang des Jahres begonnen. Heilbar sei der Krebs nicht, doch er könne eingedämmt werden, sagte er damals.

„Wünsche ich niemandem“
Am schlimmsten sei für ihn, keinen Geschmack zu haben und nichts essen zu können: „Zu jemandem zu sagen: ‘Kannst du mir das pürieren, weil ich das sonst nicht essen kann‘, ist verdammt schwer“, so Lafer im Gastro-Podcast „Rolling Pin Talks“. „Das wünsche ich niemandem, egal ob der Koch ist oder nicht.“

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„Nicht in Schneckenhaus verkriechen“
Die Auswirkungen der Chemotherapie seien gravierend, es gebe bessere und schlechtere Phasen. Er habe schon einige Zyklen hinter sich und könne inzwischen ungefähr abschätzen, wann schlechtere Tage sein werden. Dann müsse er vieles absagen, doch er versuche, eine gewisse Grundpräsenz aufrechtzuerhalten. „Ansonsten würde ich mich zu sehr in mein Schneckenhaus verkriechen.“

Es gehe ihm aber den Umständen entsprechend und er sei sehr guten Willens und sehr guten Mutes, so Lafer. Er versuche jeden Tag, Dinge bewusst wahrzunehmen. Mitleid wolle er nicht, sondern genommen werden, wie er sei. Das Bekenntnis seiner Krebserkrankung habe ihn befreit – vielleicht mache seine Geschichte auch anderen Menschen Mut.

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