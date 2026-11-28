Noch immer stellen sich die ORF-Seher die Frage, warum genau er gehen muss. Norbert Oberhauser versteht im „Krone“-Gespräch die Welt ebenso nicht mehr. Gibt es im ORF etwa kein anderes Einsparungspotenzial, als bei einem der freundlichen Gesichter unseres öffentlich-rechtlichen Rundfunks?
Schwierige Zeiten erfordern schwierige Maßnahmen. In einer Welt wie dieser sollte dann aber jedenfalls noch ein gewisses soziales Augenmaß dabei sein. Oder? Vor allem, wenn es dabei um den ORF geht, der ja, laut Slogan, „für alle da“ ist. Außer vielleicht, so beschleicht Außenstehende das Gefühl, für die eigenen Leute. Egal ob angestellt oder auf Vertragsbasis.
Aus für ein freundliches ORF-Gesicht
So wie aktuell im Fall von Norbert Oberhauser (54), dem steirischen Publikumsliebling. Aktuell führt der Moderator durch „Studio 2“, jene Sendung, die sich auch dank seines Einsatzes zum etablierten Format – im Dschungel diverser, jederzeit auswechselbarer Shows – gemausert hat: „Ich mach es einfach gern.“
Da traf es ihn hart, als er am Donnerstag erfuhr, dass sein Vertrag nicht verlängert wird. „Aber was danach, auch nach eurer Berichterstattung, für eine Welle der Solidarität auf mich übergeschwappt ist, das war überwältigend“, sagt er im Gespräch mit der „Krone“. „Überall, auf allen Plattformen, aus den verschiedensten Genres haben sich so liebe Menschen bei mir gemeldet und mir Mut gemacht. Auch, dass ich den Kopf nicht hängen lassen soll, weil ich mir ja nichts vorzuwerfen habe“, gibt er uns weiteren Einblick in seine emotionale Welt.
Da pocht sein Herz in erster Linie für seine Familie und seine Kinder – erst kürzlich wurde er Vater von Zwillingen: „Ich habe eine große Verantwortung. Und der will ich natürlich nachkommen.“
Sparstift richtig angesetzt?
Bis Mitte 2027 läuft noch sein Vertrag. Ob und welche Sendungen er bis dahin moderieren darf, weiß er nicht. Es lässt sich für ihn nicht nachvollziehen, warum es genau ihn getroffen hat. Wie uns gut informierte Kreise berichten, kann’s fast nicht nur der rein pekuniäre Ansatz gewesen sein. Würde der ORF, so wie er es aktuell vorhat, sparen wollen, ließe sich da nicht der Stift woanders als bei einem der freundlichen und beliebten Gesichter des Hauses ansetzen? Eines, das nie in den Gagen-Transparenzberichten auftauchen würde.
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