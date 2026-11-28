Da traf es ihn hart, als er am Donnerstag erfuhr, dass sein Vertrag nicht verlängert wird. „Aber was danach, auch nach eurer Berichterstattung, für eine Welle der Solidarität auf mich übergeschwappt ist, das war überwältigend“, sagt er im Gespräch mit der „Krone“. „Überall, auf allen Plattformen, aus den verschiedensten Genres haben sich so liebe Menschen bei mir gemeldet und mir Mut gemacht. Auch, dass ich den Kopf nicht hängen lassen soll, weil ich mir ja nichts vorzuwerfen habe“, gibt er uns weiteren Einblick in seine emotionale Welt.