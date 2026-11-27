Zwei Männer schreiben Tanzgeschichte

Für eine Premiere am ORF-Parkett sorgte 2011 Alfons Haider. Der Entertainer trat mit Profitänzer Vadim Garbuzov an und schrieb damit als Teil des ersten gleichgeschlechtlichen Tanzpaares der österreichischen Show Geschichte. Gemeinsam schafften es die beiden bis ins Halbfinale. Was damals für reichlich Diskussionen sorgte, war jedenfalls ein Zeichen dafür, dass man auch beim Tanzen mit alten Konventionen brechen kann.