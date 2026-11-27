Während nach und nach die Kandidaten der kommenden „Dancing Stars“-Staffel enthüllt werden, blickt die „Krone“ auf die bewegte Geschichte der ORF-Show zurück. Denn nicht nur tänzerische Glanzleistungen, sondern auch nackte Tatsachen, eine Premiere und so mancher Zoff blieben im Gedächtnis.
Seit 2005 wird am ORF-Parkett geschwitzt, gezittert und gejubelt. Doch nicht immer waren es die perfekten Tanzschritte oder die Höchstwertungen der Jury, die für Schlagzeilen sorgten. So mancher Promi lieferte auch abseits der Choreografie beste Unterhaltung. Drei Momente, die wohl auch Jahre später noch vielen in Erinnerung geblieben sind.
Zwei Männer schreiben Tanzgeschichte
Für eine Premiere am ORF-Parkett sorgte 2011 Alfons Haider. Der Entertainer trat mit Profitänzer Vadim Garbuzov an und schrieb damit als Teil des ersten gleichgeschlechtlichen Tanzpaares der österreichischen Show Geschichte. Gemeinsam schafften es die beiden bis ins Halbfinale. Was damals für reichlich Diskussionen sorgte, war jedenfalls ein Zeichen dafür, dass man auch beim Tanzen mit alten Konventionen brechen kann.
Plötzlich fielen die Hüllen
Dass ein Sieg bei „Dancing Stars“ nicht nur mit einer Trophäe, sondern auch mit nackten Tatsachen enden kann, bewies Manuel Ortega im Jahr 2006. Nachdem sich der Sänger mit Tanzpartnerin Kelly Kainz zum Sieg getanzt hatte, löste er seine Wettschulden ein und flitzte nackt über die Wiener Kärntner Straße. Lediglich sein bestes Stück bedeckte er mit einer CD seines (damals) neuen Albums.
Vom großen Zoff zum Versöhnungsbussi
Nicht ganz im Gleichschritt unterwegs waren 2019 Stefan Petzner und Karina Sarkissova. Zwischen dem Kandidaten und der damaligen Jurorin flogen ordentlich die Fetzen – Null-Punkte-Wertung und Mittelfinger inklusive. Doch pünktlich zum großen Finale war Schluss mit den Misstönen: Die beiden versöhnten sich und es gab sogar ein Bussi. Ein Happy End der etwas anderen Art.
Bleibt abzuwarten, welche Geschichten die nächste Generation der „Dancing Stars“ schreibt. Denn eines hat die Vergangenheit gezeigt: Für einen unvergesslichen Auftritt braucht es nicht unbedingt zehn Punkte von der Jury.
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