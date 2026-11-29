Juan Amador hat in Österreich Gastronomiegeschichte geschrieben. Der Sohn spanischer Einwanderer wuchs in Deutschland auf, lernte dort sein Handwerk und verdiente sich seine Sporen. Im Laufe seiner Karriere erkochte er an drei verschiedenen Standorten – in Langen bei Frankfurt, Mannheim und Wien – jeweils die Höchstwertung des Guide Michelin.

Erster Drei-Sterne-Koch Österreichs

Durch seine Frau Victoria wählte er schließlich Österreich als seine Heimat. Im April 2016 eröffnete Amador sein erstes Restaurant in Wien, das Lokal im 19. Bezirk wurde schnell zur Top-Adresse für Feinschmecker.