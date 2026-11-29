Schock-Nachricht für Wiens Spitzengastronomie! Juan Amador, Österreichs wohl bekanntester Sternekoch, ist tot. Er erlag mit 57 Jahren am Samstagnachmittag einem Herzversagen, wie gegenüber der „Krone“ bestätigt wurde.
Juan Amador hat in Österreich Gastronomiegeschichte geschrieben. Der Sohn spanischer Einwanderer wuchs in Deutschland auf, lernte dort sein Handwerk und verdiente sich seine Sporen. Im Laufe seiner Karriere erkochte er an drei verschiedenen Standorten – in Langen bei Frankfurt, Mannheim und Wien – jeweils die Höchstwertung des Guide Michelin.
Erster Drei-Sterne-Koch Österreichs
Durch seine Frau Victoria wählte er schließlich Österreich als seine Heimat. Im April 2016 eröffnete Amador sein erstes Restaurant in Wien, das Lokal im 19. Bezirk wurde schnell zur Top-Adresse für Feinschmecker.
Schon 2017 wurde es mit zwei Sternen vom Guide Michelin ausgezeichnet, ein dritter folgte 2019. Amador war damit der erste Koch in Österreich, dem dies gelang. Lediglich das Steirereck im Stadtpark führt seit 2025 ebenfalls drei Michelin-Sterne.
Reduzierung auf das Wesentliche – kreativ umgesetzt
Im Jahr 2020 gründete er gemeinsam mit dem bekannten Wiener Winzer Fritz Wieninger einen Weingartenheurigen in Grinzing auf dem Steinberg. Amadors Küche bestand immer auf eine Reduzierung auf das Wesentliche, welches er dennoch in genialer Art und Weise als neues, kreatives Geschmackserlebnis zuzubereiten wusste. Und natürlich vergaß er dabei nie seine spanisch-katalanischen Wurzeln.
Zuletzt hatte sich der Spitzenkoch als Ausgleich verstärkt der Malerei gewidmet, am Samstagnachmittag verstarb er völlig unerwartet in seinem Atelier. „Seine Ehefrau, seine Angehörigen, seine Freunde und sein gesamtes Team trauern um ihn“, hieß es in einer Mittelung des Restaurants. Die Familie bitte, ihre Privatsphäre in dieser schweren Zeit zu respektieren.
Wie es mit dem Lokal und Amadors gastronomischem Vermächtnis weitergehen soll, werde „zeitnah“ bekannt gegeben: „Gäste mit bestehenden Reservierungen werden persönlich kontaktiert.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.