„Ennstal Classic“: Johann Lafer nicht am Lenker

Fans und Teilnehmer hatten sich bereits auf ihn gefreut, und bis zuletzt galt TV-Herdkünstler Johann Lafer (68) bei der „Ennstal Classic“ 2026 auch als gesetzt – doch es kam anders. Denn der steirische Starkoch bekam kein Go für einen Start bei dem Kult-Oldtimerrennen.
Viele hatten sich auf ihn bei dieser Veranstaltung gefreut, doch es sollte einfach nicht sein. Johann Lafer war von Startern und Fans der Oldtimer-Rallye „Ennstal Classic“ freudig erwartet worden. Doch spätestens beim Stopp der Boliden am Donnerstag in Mauterndorf war klar: Der Herdkünstler ist nicht dabei.
Humor und Positivität behalten
Der Publikumsliebling „hat von seinem Arzt keine Starterlaubnis bekommen“, wie es dazu von offizieller Stelle auf „Krone“-Anfrage hieß. Das soll und darf an dieser Stelle aber keinerlei Anlass für Spekulationen geben, denn Lafer befindet sich in aktuellen Behandlungen seiner Krebserkrankung, die er selbst öffentlich machte. Und wie er diese Woche bewies, hat er sich das Wichtigste ohnehin behalten – seinen Humor und seine Positivität.
Moretti kehrt zur Rallye zurück
Umso mehr drücken ihm alle die Daumen für eine rasche Genesung. Bestimmt auch Tobis Moretti (67), der gemeinsam mit Tochter Rosa bei dem Rennen zwischen den Zeitwertungen herumzischt. Große Emotionen inklusive, zwischen Fan-Selfies und Autogrammen, sprach er davon, dass er vor 20 Jahren schon dabei war – Gaudi inklusive.
Die besagte Gaudi haben die anderen Starter – wie die Renn-Asse Dieter Quester und Hans-Joachim Stuck oder unser Motorrad-Ass Matthias Walkner – ohnehin von Haus aus mit im Gepäck.
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