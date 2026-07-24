„Ennstal Classic“: Johann Lafer nicht am Lenker

Humor und Positivität behalten

Der Publikumsliebling „hat von seinem Arzt keine Starterlaubnis bekommen“, wie es dazu von offizieller Stelle auf „Krone“-Anfrage hieß. Das soll und darf an dieser Stelle aber keinerlei Anlass für Spekulationen geben, denn Lafer befindet sich in aktuellen Behandlungen seiner Krebserkrankung, die er selbst öffentlich machte. Und wie er diese Woche bewies, hat er sich das Wichtigste ohnehin behalten – seinen Humor und seine Positivität.