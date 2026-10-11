Die FPÖ – nicht zuletzt dank der SPÖ – ganz oben

Kann es noch schlimmer kommen? Nur noch 39 Prozent würden laut brandaktueller „Krone“-Umfrage eine der drei Regierungsparteien wählen, bloß 13 Prozent würden bei einer Wahl am heutigen Sonntag bei der SPÖ ihr Kreuzerl machen. 13 Prozent, noch ein paar Prozentpunkte weniger als vor ein paar Wochen!
Rückblende: Vor zwei Wochen hatte Medienmanager Gerhard Zeiler in der „Krone“ sein Interesse bekundet, die Partei in eine bessere Zukunft zu führen. Er löste damit eine Lawine aus.
Vor einer Woche wurde Babler in einer hitzigen Parteisitzung ein Ablaufdatum abgerungen. Gegen den geforderten sofortigen Rückzug wehrte er sich mit Händen und Füßen. Heraus kam ein Rückzug in nur kleinen Schritten, der, wie die Umfragen seither beweisen, bei der Wählerschaft keinen Applaus findet.
Bleibt doch offen, wann der ungeliebte Parteichef geht und ob er nicht doch anpeilt, unter seinem vermutlichen Nachfolger Markus Marterbauer Vize-Vizekanzler zu spielen.
Dass Babler in der Regierung bleibt – das werde es sicher nicht spielen, schwören nun maßgebliche rote Politiker. Sie wollen es selber glauben. Und wer darf unterdessen über den Niedergang der SPÖ jubeln? Sicher nicht die Regierungspartner ÖVP und NEOS, die in der Umfrage mit im Lift nach unten rasseln. Stattdessen die Grünen, die erstmals die SPÖ überholen. Und natürlich die Blauen – immer näher an der absoluten Mehrheit. Nicht zuletzt dank der SPÖ.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.