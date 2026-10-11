Die FPÖ – nicht zuletzt dank der SPÖ – ganz oben

Dass Babler in der Regierung bleibt – das werde es sicher nicht spielen, schwören nun maßgebliche rote Politiker. Sie wollen es selber glauben. Und wer darf unterdessen über den Niedergang der SPÖ jubeln? Sicher nicht die Regierungspartner ÖVP und NEOS, die in der Umfrage mit im Lift nach unten rasseln. Stattdessen die Grünen, die erstmals die SPÖ überholen. Und natürlich die Blauen – immer näher an der absoluten Mehrheit. Nicht zuletzt dank der SPÖ.