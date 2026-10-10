„Uhu“ Marterbauer soll an SPÖ-Spitze landen

Man muss nicht Medizin studiert haben, um zu wissen, dass ein Mensch nach überstandener Krebstherapie zunächst einmal vor allem eines braucht: Erholung. Stattdessen wird dem populärsten Vertreter der Sozialdemokratie ein Megajob zugemutet, um die SPÖ aus ihrem historischen Tief herauszuholen. Den Medienmanager Gerhard Zeiler, der sich als Vorsitzender angeboten hatte, hörte man nicht einmal an. Er wurde einfach ignoriert.