Die Geschichte hinter dem „Krone“-Interview

Nachdem sein Name seit einigen Wochen wieder durch die Presse gegeistert sei, habe er sich gesagt: „Du musst dich entscheiden.“ Man könne das weder anderen noch sich selbst zumuten, nicht klar Stellung zu nehmen. Deshalb habe er sich folgende Fragen gestellt: „Bin ich in der Lage, das zu tun? Habe ich die Kraft dazu?“ Seine Antwort lautete: „Ja!“