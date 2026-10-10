Babler weiter Minister? „Wird nicht so bleiben“

Oberösterreichs SPÖ-Chef Martin Winkler spielte bei der Neuaufstellung der Bundespartei eine entscheidende Rolle. Im Interview mit der „Krone“ spricht er über Andreas Bablers Zukunft, Markus Marterbauer und einen Plan B. Und er sagt klar, welches Ergebnis er bei der OÖ-Wahl im kommenden Jahr für seine Partei erwartet.
„Krone“: Herr Winkler, Sie treten derzeit auffällig stark als Erklärer der Bundes-SPÖ auf. Wollen Sie auf Bundesebene mehr Verantwortung übernehmen?
Martin Winkler: Nein. Ich habe diese Rolle nur in dieser historisch schwierigen Phase übernommen, weil ich bei den bisherigen Streitigkeiten nicht dabei war und daher nüchtern an die Sache herangehen konnte. Das war meine zeitlich befristete Rolle, die mit diesem Interview schon wieder beendet ist.
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