Babler weiter Minister? „Wird nicht so bleiben“

„Krone“: Herr Winkler, Sie treten derzeit auffällig stark als Erklärer der Bundes-SPÖ auf. Wollen Sie auf Bundesebene mehr Verantwortung übernehmen?

Martin Winkler: Nein. Ich habe diese Rolle nur in dieser historisch schwierigen Phase übernommen, weil ich bei den bisherigen Streitigkeiten nicht dabei war und daher nüchtern an die Sache herangehen konnte. Das war meine zeitlich befristete Rolle, die mit diesem Interview schon wieder beendet ist.