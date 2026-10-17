Mercedes-AMG GT SUV: Elektro-Monster mit V8-Sound

Nicht gerade die Schokoladenseite ist – wie beim GT Viertürer – das Heck mit seinem riesigen Plastik-Panel, das die Stern-Heckleuchten enthält. Es soll mit seiner Form an den legendären Wankelsportler C111 erinnern, der statt Plastik allerdings ein Lüftungsgitter hatte und damit ein stimmiges Heck. Diese Plastikmanie zieht sich derzeit durch einige Mercedes-Modelle, angefangen bei der elektrischen C-Klasse und dem ebensolchen GLC. Vorteil beim GT SUV: Durch die höhere Bauform hat es mehr Lackfläche und dadurch trotz identischer Größe des Panels einen geringeren Plastikanteil.