SV Ried gegen Austria Wien – ab 19.30 Uhr LIVE

Dragovic angeschlagen

So hat Johannes Eggestein in der Liga noch nicht getroffen. Die Violetten haben in acht Runden erst sieben Tore erzielt. Helm hofft auf mehr Durchschlagskraft, „um den Spielverlauf endlich auch auf unsere Seite zu ziehen“. Er will seinen Plan durchziehen. „Wir haben in der Vergangenheit oft unter Beweis gestellt, dass wir am Ende dafür belohnt werden, wenn wir unsere Verhaltensweisen konsequent auf den Platz bringen.“ Abwehrchef Aleksandar Dragovic ist angeschlagen, sein Einsatz damit fraglich.