Tausende flüchten vor Norte-Feuer in Kalifornien

Das Norte-Feuer bei San Clemente sei am Freitag innerhalb weniger Stunden auf eine Fläche von rund zwei Quadratkilometern angewachsen, sagte Feuerwehr-Chef Mark Backoff. Etwa 400 Feuerwehrleute seien gegen die Flammen im Einsatz, 400 weitere seien auf dem Weg zu dem Brand. Zwei Einsatzkräfte wurden bei den Löscharbeiten verletzt und in nahegelegenen Krankenhäusern behandelt.