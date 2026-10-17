Einsatzkräfte verletzt
Tausende flüchten vor Norte-Feuer in Kalifornien
In Südkalifornien greift derzeit das sogenannte Norte-Feuer um sich. In mehreren Gebieten wurden die Bewohnerinnen und Bewohner aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Laut der Feuerwehr sind insgesamt 16.000 Menschen in etwa 4600 Häusern betroffen.
Das Norte-Feuer bei San Clemente sei am Freitag innerhalb weniger Stunden auf eine Fläche von rund zwei Quadratkilometern angewachsen, sagte Feuerwehr-Chef Mark Backoff. Etwa 400 Feuerwehrleute seien gegen die Flammen im Einsatz, 400 weitere seien auf dem Weg zu dem Brand. Zwei Einsatzkräfte wurden bei den Löscharbeiten verletzt und in nahegelegenen Krankenhäusern behandelt.
Auch im Küstenort Malibu westlich von Los Angeles wütet derzeit ein Brand und bedroht Wohnhäuser. Mehrere hundert Menschen verließen ihr Zuhause. Das sogenannte Bryson-Feuer brach am Donnerstagabend aus. In Malibu sind ebenfalls Hunderte Feuerwehrleute im Einsatz, mindestens eine Person wurde verletzt.
Mehr als 30 Grad Celsius, starke Winde
Die Temperaturen in Südkalifornien kletterten stellenweise auf mehr als 30 Grad Celsius. Für einige Regionen hat die Wetterbehörde Santa-Ana-Winde vorhergesagt, das sind starke, trockene Winde, die Feuer schnell vorantreiben können. In besonders gefährdeten Gebieten wurde vorsorglich der Strom abgeschaltet. Heftige Böen können nämlich Strommasten und Leitungen beschädigen sowie Funken auslösen. Diese hatten in der Vergangenheit mehrfach Brände verursacht.
Im Jänner 2025 waren bei schweren Großbränden in Teil von Los Angeles und Malibu 31 Menschen ums Leben gekommen. Die Feuerwehr war damals wochenlang im Einsatz, um die Feuer einzudämmen. Mehr als 16.000 Gebäude wurden zerstört.
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