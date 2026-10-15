Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Rettung in Sicht?

Diese Firma will Ardo-Bauern im Marchfeld helfen!

Wirtschaft
15.10.2026 13:18
Diese Fabrik im niederösterreichischen Leopoldsdorf könnte künftig für die ...
Diese Fabrik im niederösterreichischen Leopoldsdorf könnte künftig für die Tiefkühlgemüse-Produktion einspringen.(Bild: APA / Schedl / Agrana)
Porträt von Vergil Siegl
Von Vergil Siegl

Das klingt vielversprechend: Ein bekannter heimischer Lebensmittelkonzern bietet den für Ardo produzierenden Bauern im Marchfeld (NÖ) ein Areal an – Der Chef (siehe unten): „Wenn wir helfen können, werden wir es tun.“ Krone+ hat alle Details.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Es ist eine der größten industriepolitischen Hiobsbotschaften des Jahres: Der belgische Tiefkühlkonzern Ardo schließt sein Werk in Groß-Enzersdorf im Marchfeld. 190 Mitarbeiter und 50 Leiharbeiter verlieren ihren Job, hunderte Gemüsebauern ihren wichtigsten Abnehmer. Doch nun kommt ein Hilfsangebot aus unerwarteter Richtung:

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
15.10.2026 13:18
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
LeopoldsdorfMarchfeld
Zucker

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top 3
Mehr Wirtschaft
WKStA wird aktiv
Untreue, Krida: Ermittlungen gegen die Meinl Bank
Greift ab November
Neue E-Card-Gebühr trifft Millionen Pensionisten
Krone Plus Logo
Rettung in Sicht?
Diese Firma will Ardo-Bauern im Marchfeld helfen!
Suche nach Pächtern
Wie es im Wolfsberger „Café-Chaos“ weitergeht
Krone Plus Logo
Neue Kleinkraftwerke:
„Wollen unabhängig sein von Energieversorgern“
Top Gutscheine
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine