Diese Firma will Ardo-Bauern im Marchfeld helfen!

Es ist eine der größten industriepolitischen Hiobsbotschaften des Jahres: Der belgische Tiefkühlkonzern Ardo schließt sein Werk in Groß-Enzersdorf im Marchfeld. 190 Mitarbeiter und 50 Leiharbeiter verlieren ihren Job, hunderte Gemüsebauern ihren wichtigsten Abnehmer. Doch nun kommt ein Hilfsangebot aus unerwarteter Richtung: