„Unbeschreiblich!“ ÖSV-Star zurück auf Schnee

Kein Start in Sölden und Levi

Damit war die Olympia-Saison für sie vorzeitig zu Ende – ein Schock! Doch die 29-Jährige kämpft sich zurück. Der Weltcup-Auftakt in Sölden und das Rennen in Levi kommen für Liensberger noch zu früh: „Auch wenn ich natürlich am liebsten so schnell wie möglich wieder am Start stehen würde, ist es wichtig, jetzt die richtigen Entscheidungen für meinen weiteren Weg zu treffen.“