„Unbeschreiblich!“ ÖSV-Star zurück auf Schnee

Nach einer langen Leidenszeit gibt’s tolle Nachrichten von Katharina Liensberger: Die ÖSV-Dame ist nach ihrer schweren Verletzung endlich wieder zurück auf der Piste!
„Es gibt Momente, die sich einfach unbeschreiblich anfühlen. Wieder Schnee unter den Füßen zu spüren, nach so langer Zeit endlich wieder auf den Ski zu stehen und die ersten Schwünge im Weiß zu ziehen - das bedeutet mir gerade unglaublich viel“, schreibt Liensberger auf ihrer Homepage. In den sozialen Medien veröffentlicht der ÖSV-Star zudem Bilder des „besonderen Erfolgs“.
Und sie ergänzt: „Natürlich liegt noch ein Weg vor mir, bis ich wieder durch die Tore fahren und Rennen bestreiten kann. Es werden noch viele Schritte, Trainingstage und intensive Arbeit notwendig sein. Aber genau das gehört dazu. Ich habe gelernt, dass es nicht immer darum geht, möglichst schnell ans Ziel zu kommen, sondern auch darum, den Weg dorthin anzunehmen und die kleinen Fortschritte wertzuschätzen.“
Folgenschwerer Sturz im Training
Liensberger hatte sich Anfang Jänner in St. Michael/Lungau bei einer Riesentorlauf-Einheit in Vorbereitung auf den Weltcup in Kranjska Gora bei einem Sturz schwere Verletzungen im rechten Knie zugezogen. Eine Fraktur des Schienbeinkopfs, ein Meniskus- und ein Innenbandriss wurden diagnostiziert.
Kein Start in Sölden und Levi
Damit war die Olympia-Saison für sie vorzeitig zu Ende – ein Schock! Doch die 29-Jährige kämpft sich zurück. Der Weltcup-Auftakt in Sölden und das Rennen in Levi kommen für Liensberger noch zu früh: „Auch wenn ich natürlich am liebsten so schnell wie möglich wieder am Start stehen würde, ist es wichtig, jetzt die richtigen Entscheidungen für meinen weiteren Weg zu treffen.“
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