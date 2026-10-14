LASK gegen Liverpool ab 18.45 Uhr LIVE

Die Aussicht auf eine solche ist aus Sicht der Linzer aktuell doppelt verheißungsvoll. Denn der erfolgsverwöhnte Kühbauer erlebt mit seiner Meistertruppe gerade das erste echte Tief. Einen mageren Punkt hat man in den jüngsten vier Pflichtspielen geholt, am vergangenen Sonntag setzte es zuhause im Titelkampf eine bittere 0:2-Heimniederlage gegen Rapid. Eine derartige Durststrecke mit vier Partien ohne Sieg gab es zuletzt im Dezember 2024. In Kühbauers zweiter LASK-Ära, die fast genau vor einem Jahr begann, ist es ohnehin ein Novum.