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Anrainerbeschwerden

Anzeigen: Viel Lärm in und um das „Sanatorium“

Wien
17.10.2026 19:00
Die Einrichtung wurde von einem Vintage-Sanatorium inspiriert. Außen sammeln sich die Gäste – ...
Die Einrichtung wurde von einem Vintage-Sanatorium inspiriert. Außen sammeln sich die Gäste – auch spätnachts. Aufgrund des Innenhofs sind die Gespräche besonders laut hörbar.(Bild: Krone KREATIV/Atelier Wien, privat)
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Von Viktoria Graf

Neues In-Lokal in der City bringt die Anrainer um den Schlaf. Es wurden bereits mehrere Anzeigen erstattet. Laut Betreibern halte man aber alle Auflagen penibel ein.

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Anfang September eröffnete die neue It-Bar Sanatorium in der City in einem Innenhof in der Postgasse 2. Je später die Stunde, desto mehr verwandelt sich das Lokal in einen Nachtclub mit DJs und Live-Performances. Das Konzept kommt bei den Nachtschwärmern gut an, weniger jedoch bei den Anrainern.

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