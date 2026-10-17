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Spaciges Kompakt-SUV

Ein Hauch von Sport für Hyundais neuen Tucson

Motor
17.10.2026 09:00
(Bild: Stephan Schätzl)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Kurz nach der Premiere der neuen Tucson-Generation schiebt Hyundai nun eine sportliche Design-Variante nach. Mehr Leistung gibt es allerdings nicht.

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Die „N-Line“-Variante unterscheidet sich vom regulären Modell vor allem durch optische Details an der Karosserie und im Innenraum. Die Markteinführung ist parallel zum Start der neuen Generation des kompakten SUVs Anfang 2027 geplant.

(Bild: Stephan Schätzl)

Zu den äußerlichen Merkmalen zählen unter anderem eine eigenständige Frontschürze mit ausgeprägtem Spoiler, Seitenschweller in Wagenfarbe und eine Heckschürze mit angedeutetem Diffusor. Dazu kommen schwarze Außenspiegel, zwei sichtbare Auspuffendrohre und 20-Zoll-Leichtmetallfelgen. Im Innenraum setzen die Koreaner auf schwarze Oberflächen mit roten Akzenten, Sportsitze mit Velours-Leder-Bezügen und Metallpedale.

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Bei den Antrieben übernimmt die N Line das Angebot der übrigen Tucson-Baureihe. Zur Wahl stehen 150 PS starker Mildhybrid-Benziner, ein Vollhybrid mit 245 PS sowie ein Plug-in-Hybrid mit 292 PS. Letzterer kommt mit seiner 17,1 kWh großen Batterie in Verbindung mit den 20-Zoll-Rädern auf eine elektrische Reichweite von bis zu 67 Kilometern. Vollhybrid und Plug-in-Hybrid gibt es wahlweise mit Front- oder Allradantrieb.

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