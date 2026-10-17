Ein Hauch von Sport für Hyundais neuen Tucson

Bei den Antrieben übernimmt die N Line das Angebot der übrigen Tucson-Baureihe. Zur Wahl stehen 150 PS starker Mildhybrid-Benziner, ein Vollhybrid mit 245 PS sowie ein Plug-in-Hybrid mit 292 PS. Letzterer kommt mit seiner 17,1 kWh großen Batterie in Verbindung mit den 20-Zoll-Rädern auf eine elektrische Reichweite von bis zu 67 Kilometern. Vollhybrid und Plug-in-Hybrid gibt es wahlweise mit Front- oder Allradantrieb.