Als Altach zum Albtraum für die Bullen wurde

Der FC Red Bull Salzburg steht nach zwei Pflichtspielen ohne Sieg – 0:0 beim GAK, 0:4 gegen die AC Milan – unter Druck. Am Sonntag (14.30, live auf Sky und im krone.at-Liveticker) ist ein Heimerfolg gegen den SCR Altach ein Muss. Im letzten Aufeinandertreffen gab es allerdings ein ganz böses Erwachen für die Bullen.