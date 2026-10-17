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Es ist nicht lange her

Als Altach zum Albtraum für die Bullen wurde

Red Bull Salzburg
17.10.2026 18:47
Im Frühjahr am Boden: Frans Krätzig.
Im Frühjahr am Boden: Frans Krätzig.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Christoph Nister
Von Christoph Nister

Der FC Red Bull Salzburg steht nach zwei Pflichtspielen ohne Sieg – 0:0 beim GAK, 0:4 gegen die AC Milan – unter Druck. Am Sonntag (14.30, live auf Sky und im krone.at-Liveticker) ist ein Heimerfolg gegen den SCR Altach ein Muss. Im letzten Aufeinandertreffen gab es allerdings ein ganz böses Erwachen für die Bullen.

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„Salzburg ist in der Bundesliga seit 14 Heimspielen gegen Altach ungeschlagen“, heißt es in einer Aussendung der Bullen vor dem heutigen Duell in Wals-Siezenheim.

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