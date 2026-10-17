Das winzigste „große“ Endspiel seit 40 Jahren

Dass mit Chwalinska die Nummer 22 der Welt das Endspiel des WTA-1000-Turniers von China erreichte, ist schon eine Überraschung. Immerhin hatte die Polin seit ihrem sensationellen Finaleinzug bei den French Open nur mehr vier von sieben Spielen gewonnen. Bis sie in Wuhan einen neuen Siegeszug startete, im Semifinale zuletzt auch Iga Swiatek mit 7:5, 6:1 demontierte.