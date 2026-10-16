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Kurze Flüge möglich

Neuer Tesla- Roadster braucht keine Straßen mehr

Ausland
16.10.2026 08:29
Porträt von krone.at
Von krone.at

Tesla hat einen Sportwagen vorgestellt, der dank Raketendüsen kurze Entfernungen im Flug zurücklegen kann.

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Bei der Präsentation beschleunigte der Roadster aus dem Stand auf 60 Meilen pro Stunde (knapp 96,6 km/h) in 0,81 Sekunden. Das Produktionsmodell werde noch schneller sein, kündigte Tech-Milliardär Elon Musk an (siehe Beitrag unten). Der Sportwagen soll 2028 in die Produktion gehen.

Ein Preis wurde nicht genannt. Allerdings werden schon für die Reservierung der Roadster-Version, die dank der Düsen schneller beschleunigen kann, insgesamt 250.000 Euro fällig – erst 5000 Euro und dann weitere 245.000 Euro binnen zehn Tagen.

Bei der Präsentation in der texanischen Stadt Waco flog der Tesla Roadster dank seiner ...
Bei der Präsentation in der texanischen Stadt Waco flog der Tesla Roadster dank seiner Kaltgas-Triebwerke unter anderem mit einer Seitenrolle über geparkte andere Modelle des Elektroauto-Herstellers.(Bild: x.com/elonmusk)

Auf der Tesla-Website heißt es nur bei den 5000 Euro, dass man den Betrag vollständig zurückerstattet bekommen könne.

Elon Musk führt neben Tesla auch die Raumfahrtfirma SpaceX, die entsprechend viel mit ...
Elon Musk führt neben Tesla auch die Raumfahrtfirma SpaceX, die entsprechend viel mit Düsenantrieben zu tun hat. Schon seit einiger Zeit wird spekuliert, dass er die beiden Unternehmen unter einem Dach zusammenbringen will. Im Bild: Die Roadster-Version ohne Raketendüsen(Bild: EPA/TESLA HANDOUT)

Fliegendes Auto nur auf Einladung
Die „Rocket“-Variante, die mit weiteren Düsen auch fliegen kann, wird nach Angaben auf der Tesla-Website nur auf Einladung des Unternehmens zugänglich sein. Das Fliegen sei im öffentlichen Straßenverkehr nicht zugelassen und die „Rocket“-Ausführung werde möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar sein.

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