Neuer Tesla- Roadster braucht keine Straßen mehr

Elon Musk führt neben Tesla auch die Raumfahrtfirma SpaceX, die entsprechend viel mit Düsenantrieben zu tun hat. Schon seit einiger Zeit wird spekuliert, dass er die beiden Unternehmen unter einem Dach zusammenbringen will. Im Bild: Die Roadster-Version ohne Raketendüsen (Bild: EPA/TESLA HANDOUT)