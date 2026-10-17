19 Jahre älter! Sturm und GAK im Derby der Extreme

Das Grazer Fußballderby zwischen Sturm und GAK wird am Sonntag (17) zum Treffen der Generationen. Während Schwarz-Weiß zuletzt die jüngste Truppe der Liga stellte, bot Rot-Weiß die Mannschaft mit dem höchsten Altersschnitt auf. Was ein höheres Alter im Hochspannungs-Match bringen kann, was Sturms Fabio Ingolitsch mit seiner Rasselbande vorhat.
„Dieser Wert liegt eh größtenteils an mir“, lacht Michi Sollbauer, wenn man ihn auf das Durchschnittsalter von 28,8 Jahren anspricht, das sein GAK letzte Woche im Spiel gegen Salzburg in der Startelf hatte. Damit stellten die Roten die im Schnitt älteste Mannschaft der Runde. „Vielleicht hilft die Routine aber in gewissen Situationen“, meint der 36-Jährige im Hinblick auf das Grazer Derby am Sonntag.
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