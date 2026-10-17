19 Jahre älter! Sturm und GAK im Derby der Extreme

„Dieser Wert liegt eh größtenteils an mir“, lacht Michi Sollbauer, wenn man ihn auf das Durchschnittsalter von 28,8 Jahren anspricht, das sein GAK letzte Woche im Spiel gegen Salzburg in der Startelf hatte. Damit stellten die Roten die im Schnitt älteste Mannschaft der Runde. „Vielleicht hilft die Routine aber in gewissen Situationen“, meint der 36-Jährige im Hinblick auf das Grazer Derby am Sonntag.