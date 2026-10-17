Austria Lustenau gegen den LASK – ab 17 Uhr LIVE

Neunter Spieltag in der österreichischen Bundesliga. Austria Lustenau empfängt den LASK, wir berichten ab 17 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Niederlagen in der Champions League gegen AEK Athen und Liverpool, dazu heimische Rückschläge gegen Sturm Graz und Rapid: Der LASK erlebt aktuell eine unter Dietmar Kühbauer bisher ungekannte Negativserie. Fünf Pflichtspiele ist der Meister aktuell sieglos, beim Aufsteiger soll nun der Befreiungsschlag gelingen. Die Lustenauer Austria hat bisher bewiesen, in der Liga mithalten zu können. Trainer Markus Mader sah das Duell inmitten der Linzer Auftritte auf der großen Bühne als Chance.
„Liverpool am Mittwochabend in der Champions League, dann folgen Sporting Lissabon, Salzburg, das Derby gegen Ried. Und zwischendrin kommen die kleinen Lustenauer, die sie auch noch bespielen müssen“, sagte Mader. Leicht sei dies nicht, vermutete der Austria-Coach. „Wir rechnen uns etwas aus – wie in jedem Spiel.“ Ein Faktor soll Dominik Weixelbraun werden. Die Rapid-Leihgabe hält bei sechs Saisontoren für den Tabellenneunten.
„Wir kommen zurück“
Dem LASK fehlen nach acht Runden fünf Punkte auf Rapid. Ein weiterer Ausrutscher im „Ländle“ scheint für den Doublesieger verboten. Dem 3:6 gegen Liverpool folgte Erfreuliches: Der LASK wurde als Team des Jahres ausgezeichnet, Kühbauer als Trainer des Jahres. „Im Moment rennt es nicht so. Aber wir kommen zurück“, sagte der Geehrte bei der Gala in Wien. Schon knapp nach dem Schlusspfiff gegen Liverpool hatte Kühbauer betont: „Kein Spieler darf jetzt an sich zweifeln.“ Sascha Horvath könnte wegen Oberschenkelproblemen weiter fehlen. Gegen Lustenau hält der LASK bei neun Siegen und drei Remis in den vergangenen zwölf Aufeinandertreffen.
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