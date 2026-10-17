Austria Lustenau gegen den LASK – ab 17 Uhr LIVE

„Wir kommen zurück“

Dem LASK fehlen nach acht Runden fünf Punkte auf Rapid. Ein weiterer Ausrutscher im „Ländle“ scheint für den Doublesieger verboten. Dem 3:6 gegen Liverpool folgte Erfreuliches: Der LASK wurde als Team des Jahres ausgezeichnet, Kühbauer als Trainer des Jahres. „Im Moment rennt es nicht so. Aber wir kommen zurück“, sagte der Geehrte bei der Gala in Wien. Schon knapp nach dem Schlusspfiff gegen Liverpool hatte Kühbauer betont: „Kein Spieler darf jetzt an sich zweifeln.“ Sascha Horvath könnte wegen Oberschenkelproblemen weiter fehlen. Gegen Lustenau hält der LASK bei neun Siegen und drei Remis in den vergangenen zwölf Aufeinandertreffen.