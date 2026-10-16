Supersportler oberhalb des 911: Porsche Mission S

Eigenes Smartphone statt Zentraldisplay

Ein großes, fest eingebautes Zentraldisplay gibt es im Mission S nicht. Porsche sieht dafür eine ausfahrbare MagSafe-Aufnahme vor. Das eigene Smartphone übernimmt bei Bedarf Navigation und weitere Informationsfunktionen. Ähnliches kommt bisher nur in Basisvarianten von Fahrzeugen wie Dacia Spring oder Citroen C3 zum Einsatz – wenn auch mit einer Klemme statt einer Magnethalterung.