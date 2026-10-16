„In einem Krieg ist die NATO Russland überlegen“

Jeden Zweifel, dass die NATO im Ernstfall nicht eingreifen würde, will der Oberbefehlshaber im Keim ersticken. Einsatzbereitschaft sollen Übungen an der Ostflanke zeigen – rund um die russische Exklave Kaliningrad. Ein Anlass für Moskau, das als Bedrohung darzustellen und im Fall einer Isolierung mit Angriffen zu drohen. Man habe keine Absicht, solche Aktionen gegen Russland zu starten, betonte Grynkewich daher im Interview: „Wir sind eine Verteidigungsallianz, wir agieren nur, wenn wir angegriffen werden.“