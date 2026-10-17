Steirer bei Grabungsarbeiten von Erdreich erdrückt

Schrecklicher Unfall in der Südoststeiermark: Ein Arbeiter wurde von abrutschenden Erdmassen begraben. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.
Die Tragödie ereignete sich laut Polizei am Samstag gegen 10.30 Uhr in Gnas. Der 28-Jährige führte alleine Grabungsarbeiten durch, als Erdreich ins Rutschen geriet. Der Einheimische wurde von den Erdmassen verschüttet und tödlich verletzt.
Sein Leichnam wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Poppendorf geborgen, die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Obduktion an.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.