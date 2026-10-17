Schock für Wienerin: Absurde Nachzahlung für Gas

Langes Warten auf die endgültige Rechnung

Es folgte ein Hin und Her mit dem Gasanbieter. Gebracht hat es nichts. So wandte sich die genervte Wohnungsinhaberin an E-Control. Und siehe da, der Netzbetreiber bestätigte, dass es sich um eine vertauschte Gaszähler-Messung handelte. „Die betreffende Rechnung ist bereits storniert. Die dazugehörige Rechnungskorrektur liegt derzeit jedoch noch nicht vor. Sobald die Rechnungskorrektur erstellt ist, senden wir Ihnen diese umgehend zu“, hieß es seitens des Wiener Energieriesen.