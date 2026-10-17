Liefering machte sich Leben in Linz selbst schwer

Blau-Weiß kam besser aus der Kabine, ging durch Routinier Ronivaldo (60.) auch in Führung. Was danach folgte, sieht man auch nicht alle Tage. Dovas Grudzinskas wurde in der 66. Minute für Pokorny eingewechselt. Was der junge Litauer in der Folge machte, glich aber Arbeitszeitbetrug, denn nach vier Minuten war sein Arbeitstag wieder beendet. In der 70. Minute sah er nach einem Foul die zweite Gelbe und damit folgerichtig Gelb-Rot. „Es waren keine böswilligen Sachen“, sah Galm die Kartons für etwas überzogen.