Liefering machte sich Leben in Linz selbst schwer

Liefering startete sehr gut in die Zweitliga-Partie gegen Blau-Weiß Linz. Die Jungbullen gingen sogar in Führung. Doch mit Fortdauer des Spiels schwächte sich die Elf von Danny Galm selbst. Zuerst durch ein unnötiges Gegentor, danach durch zwei Ausschlüsse.
Was für eine Achterbahnfahrt der Gefühle! Liefering startete sehr gut in das Auswärtsspiel gegen Blau-Weiß Linz. In einem sehr gut besuchten Stadion lieferten sich die Jungbullen ein Duell auf Augenhöhe. Es war ein unterhaltsames Spiel, in dem die jungen Salzburger durch den zweiten Saisontreffer von Lassina Traore (26.) sogar in Führung gingen. Da zeigten die Bullen-Talente, was in ihnen steckt. „Wir gehen verdient in Führung, haben ein Top-Auswärtsspiel gemacht“, sah auch Danny Galm eine gute Vorstellung vor guter Kulisse.
Doch die Jungbullen wollten Manieren zeigen und überreichten den Linzer Hausherren noch vor der Pause ein Geschenk. Torhüter Nikola Sarcevic wollte den Ball mit der Hand auswerfen, schoss aber den eigenen Verteidiger Jakob Pokorny ab. So fiel der Ball praktisch direkt vor die Füße von Romeo Vucic (37.), der leichtes Spiel hatte.
Blau-Weiß kam besser aus der Kabine, ging durch Routinier Ronivaldo (60.) auch in Führung. Was danach folgte, sieht man auch nicht alle Tage. Dovas Grudzinskas wurde in der 66. Minute für Pokorny eingewechselt. Was der junge Litauer in der Folge machte, glich aber Arbeitszeitbetrug, denn nach vier Minuten war sein Arbeitstag wieder beendet. In der 70. Minute sah er nach einem Foul die zweite Gelbe und damit folgerichtig Gelb-Rot. „Es waren keine böswilligen Sachen“, sah Galm die Kartons für etwas überzogen.
Den Jungbullen war der fünfte Ausschluss am neunten Spieltag aber noch nicht genug. So war es 1:0-Torschütze Traore (81.), der nach einem zu harten Einstieg mit offener Sohle direkt Rot sah und sich auch noch selbst dabei verletzte. Kurz zuvor hatte der Pinzgauer Jonas Mayer (75.) mit dem 3:1 für die Entscheidung gesorgt. Fabio Varesi-Strauss (94.) traf per Kopf nach Ecke zum 4:1-Endstand. „Die Jungs haben trotzdem ein gutes Spiel gemacht. Alles, was danach passiert ist, ist ein brutaler Entwicklungsprozess“, resümierte Galm.
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