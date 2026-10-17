Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zwei Ausschlüsse

Liefering machte sich Leben in Linz selbst schwer

Sport
17.10.2026 19:23
Zuerst Tor, dann Ausschluss: Lassina Traore (li.) erlebte ein Wechselbad der Gefühle.
Zuerst Tor, dann Ausschluss: Lassina Traore (li.) erlebte ein Wechselbad der Gefühle.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Liefering startete sehr gut in die Zweitliga-Partie gegen Blau-Weiß Linz. Die Jungbullen gingen sogar in Führung. Doch mit Fortdauer des Spiels schwächte sich die Elf von Danny Galm selbst. Zuerst durch ein unnötiges Gegentor, danach durch zwei Ausschlüsse.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Was für eine Achterbahnfahrt der Gefühle! Liefering startete sehr gut in das Auswärtsspiel gegen Blau-Weiß Linz. In einem sehr gut besuchten Stadion lieferten sich die Jungbullen ein Duell auf Augenhöhe. Es war ein unterhaltsames Spiel, in dem die jungen Salzburger durch den zweiten Saisontreffer von Lassina Traore (26.) sogar in Führung gingen. Da zeigten die Bullen-Talente, was in ihnen steckt. „Wir gehen verdient in Führung, haben ein Top-Auswärtsspiel gemacht“, sah auch Danny Galm eine gute Vorstellung vor guter Kulisse.

Doch die Jungbullen wollten Manieren zeigen und überreichten den Linzer Hausherren noch vor der Pause ein Geschenk. Torhüter Nikola Sarcevic wollte den Ball mit der Hand auswerfen, schoss aber den eigenen Verteidiger Jakob Pokorny ab. So fiel der Ball praktisch direkt vor die Füße von Romeo Vucic (37.), der leichtes Spiel hatte.

Blau-Weiß kam besser aus der Kabine, ging durch Routinier Ronivaldo (60.) auch in Führung. Was danach folgte, sieht man auch nicht alle Tage. Dovas Grudzinskas wurde in der 66. Minute für Pokorny eingewechselt. Was der junge Litauer in der Folge machte, glich aber Arbeitszeitbetrug, denn nach vier Minuten war sein Arbeitstag wieder beendet. In der 70. Minute sah er nach einem Foul die zweite Gelbe und damit folgerichtig Gelb-Rot. „Es waren keine böswilligen Sachen“, sah Galm die Kartons für etwas überzogen.

Lesen Sie auch:
Im Frühjahr am Boden: Frans Krätzig.
Sport Tv Logo
Es ist nicht lange her
Als Altach zum Albtraum für die Bullen wurde
17.10.2026
Salzburg chancenlos
„Ganz gefährlich!“ Kritik und Warnung nach 0:4
16.10.2026
Bullen-Noten im Detail
Ein Satz mit X – für Röhls Team war das nix
15.10.2026

Den Jungbullen war der fünfte Ausschluss am neunten Spieltag aber noch nicht genug. So war es 1:0-Torschütze Traore (81.), der nach einem zu harten Einstieg mit offener Sohle direkt Rot sah und sich auch noch selbst dabei verletzte. Kurz zuvor hatte der Pinzgauer Jonas Mayer (75.) mit dem 3:1 für die Entscheidung gesorgt. Fabio Varesi-Strauss (94.) traf per Kopf nach Ecke zum 4:1-Endstand. „Die Jungs haben trotzdem ein gutes Spiel gemacht. Alles, was danach passiert ist, ist ein brutaler Entwicklungsprozess“, resümierte Galm.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport
17.10.2026 19:23
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Linz
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
93.685 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Champions League
LASK geht bei Tor-Spektakel gegen Liverpool unter
85.535 mal gelesen
Bradley Barcola traf gegen den LASK im Triplepack.
Wirtschaft
Diese Firma will Ardo-Bauern im Marchfeld helfen!
84.446 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Fabrik im niederösterreichischen Leopoldsdorf könnte künftig für die ...
Innenpolitik
Kickl tobte, scheiterte aber mit Misstrauensantrag
1052 mal kommentiert
Kickl erachtet die Dreierkoalition für nicht mehr handlungsfähig.
Österreich
Neue E-Card-Gebühr trifft Millionen Pensionisten
726 mal kommentiert
Auf den Konten zahlreicher Österreich landet im November weniger Geld – Grund dafür ist die ...
Außenpolitik
„In einem Krieg ist die NATO Russland überlegen“
636 mal kommentiert
Alexus G. Grynkewich ist Oberbefehlshaber der NATO-Truppen in Europa. Er argumentierte, Moskau ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf