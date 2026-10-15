Neue E-Card-Gebühr trifft Millionen Pensionisten

Gebühr fast verdoppelt

Für das Kalenderjahr 2027 beträgt die E-Card-Gebühr 26,85 Euro. Damit wurde sie deutlich teurer: 2025 musste man noch 13,80 Euro bezahlen. Die Gebühr wird automatisch von der November-Pension einbehalten. Ein eigener Antrag oder eine Überweisung sind dafür nicht notwendig – die Betroffenen erhalten dadurch im November einfach weniger Geld ausbezahlt. Die Zahlung ist einmal im Jahr fällig, die Pension wird also nicht jeden Monat um 26,85 Euro gekürzt.