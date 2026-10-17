„Die schwierigste Entscheidung meiner Karriere“

„Skifahren nimmt einen großen Stellenwert in meinem Leben ein, doch es dreht sich nicht alles nur ums Skifahren. Manchmal brauchen Körper und Geist eine Pause – nicht, weil man schwach ist oder weil es der einfache Weg wäre, sondern weil der Körper einem etwas mitteilen möchte. Und genau darauf sollte man hören. Also habe ich zugehört.“