„Wir waren das schlechteste Team des Planeten“

Sechs Liga-Heimsiege in Folge, der beste Start seit 1987 – Rapids Erfolgslauf ging auch beim 3:1 gegen Hartberg dank Dahls Doppelpack vor 20.800 Fans weiter! Die Tabellenführung wurde (vorerst) ausgebaut, darf vom jetzt auch vom Titel geträumt werden? Was Trainer Johannes Hoff Thorup dazu sagt.