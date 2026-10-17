Berlin bekommt wohl eine Dreier-Koalition

Man habe sich auf ein Sondierungspapier geeinigt, hieß es. Der Inhalt soll im Laufe des Samstags bekannt gegeben werden. Vor den Gesprächen haben die drei Parteien eine Vereinbarung dazu getroffen, wie sie im Fall einer Koalition mit antisemitischen Vorfällen in den Reihen der Linken umgehen wollen. Angedacht sind etwa Sanktionen bis hin zum Fraktionsausschluss. Nachdem es mehrere entsprechende Vorfälle gegeben hatte, machten Grüne und SPD eine entsprechende Vereinbarung zur Bedingung von Sondierungsgesprächen.