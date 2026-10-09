So will die SPÖ aus dem Umfragetief herauskommen

Bablers Rolle in der Regierung ist ungeklärt

Wie es mit Babler in der Regierung weitergeht, blieb ungeklärt. Das Team werde dann von Marterbauer entschieden, wie es jeder Teamchef mache. Seine inhaltlichen Agenden wie die Reform der Medienförderung werde Babler jedenfalls zunächst weiter wahrnehmen, wurde versichert. In der Partei hat er jedenfalls nichts mehr zu sagen, machen Kucher und Holzleitner deutlich.