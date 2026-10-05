Bablers Teil-Rückzug: SPÖ-Länderchefs zufrieden

Zuspruch auch aus Ober- und Niederösterreich

Oberösterreichs SPÖ-Parteichef Martin Winkler begrüßte ebenfalls die Lösung um die künftige Aufstellung der Bundespartei. Es sei ein klarer und geordneter Weg für die kommenden Monate vereinbart worden. Die von allen Parteispitzen getragene Lösung „ist wichtig. Die Personaldebatte hat in den vergangenen Wochen schon zu viel Raum eingenommen“, sagte er. Winkler gab sich zuversichtlich, dass „nach dem Bundesparteitag im Frühjahr 2027 die SPÖ gestärkt aus diesem Prozess hervorgehen“ werde. Er appellierte an die Genossen, „jetzt zusammenzuhalten, nach vorne zu schauen“, meinte Oberösterreichs Landesparteivorsitzender, der im Herbst 2027 in seinem Bundesland eine Wahl zu schlagen hat.