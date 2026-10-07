Zeiler an SPÖ: „Werde es mir nicht nehmen lassen“

Kampfabstimmung Zeiler vs. Marterbauer?

Das brauche Mut und neue Ideen. „Und diese neuen Ideen werden Sie von mir in den nächsten Wochen und Monaten hören.“ Klingt also deutlich danach, dass Zeiler weiterhin den SPÖ-Vorsitz fest im Blick hat. Offen ausgesprochen hat er dies im Video nicht, aber es ist dennoch gut möglich, dass der 71-Jährige auf dem Bundesparteitag im Frühjahr 2027 gegen Marterbauer in eine Kampfabstimmung geht.

Zeiler veröffentlichte bereits am Dienstag ein Wahlkampfvideo: