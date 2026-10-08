Einstimmiger Beschluss: SPÖ kürt neue Führung

Interner Unmut über Bablers Video an Mitglieder

Hinter den Kulissen hatte seitens der Bundesländer einigen Unmut wegen eines selbstbewussten Videos Bablers für die Mitglieder gegeben, in dem er ankündigte, auf Wunsch Marterbauers als Minister weitermachen zu wollen. Am Donnerstag umschiffte er Fragen dazu eher und legte den Fokus darauf, dass er bis zur Amtsübernahme des designierten Vizekanzlers Markus Marterbauer die Regierungsgeschäfte weiter führen werde und dieser sich dann sein Team aussuchen werde.