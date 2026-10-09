Spionagekrimi um vier Ukrainer in Wien

Ein in der Ukraine bekannter Aufdeckerjournalist und ein Kameramann seien zudem am Donnerstag in Gewahrsam genommen worden. Der Kameramann werde noch angehalten, der Journalist sei inzwischen wieder auf freiem Fuß, verriet Karner.

Behördenleiter tauchte unter, Journalist war ihm auf den Fersen

Bei dem Journalisten handelt es sich um Mychajlo Tkatsch (siehe Bild in Posting unten), einen der bekanntesten Investigativjournalisten der Ukraine. Der Leiter des Investigativressorts der „Ukrajinska Prawda“ habe über den geflohenen ukrainischen Generalstaatsanwalt Ruslan Krawtschenko recherchiert, informierte das Medium. Er soll dem hochrangigen Behördenleiter in der Donaumetropole auf den Fersen gewesen sein. Der in Wien Untergetauchte wird von seinem Heimatland u.a. wegen Verdacht auf Korruption gesucht. Kiew hat einen Haftbefehl gehen ihn erlassen.