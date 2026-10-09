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Heikle Ermittlungen

Spionagekrimi um vier Ukrainer in Wien

Österreich
09.10.2026 12:21
Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) ermittelt wieder einmal in einem heiklen ...
Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) ermittelt wieder einmal in einem heiklen Spionagefall.(Bild: AFP)
Porträt von Stefan Steinkogler
Porträt von Franz Hollauf
Von Stefan Steinkogler und Franz Hollauf

Neuer Spionagekrimi in der Agentenhochburg Wien. Das Innenministerium bestätigte brisante Ermittlungen der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) gegen vier Ukrainer.

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Zwei zu Wochenbeginn festgenommene Verdächtige befänden sich laut Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) bereits in U-Haft. Nach „Krone“-Informationen handelt es sich um zwei Angehörige des ukrainischen Geheimdienstes (SBU).

Ein in der Ukraine bekannter Aufdeckerjournalist und ein Kameramann seien zudem am Donnerstag in Gewahrsam genommen worden. Der Kameramann werde noch angehalten, der Journalist sei inzwischen wieder auf freiem Fuß, verriet Karner.

Behördenleiter tauchte unter, Journalist war ihm auf den Fersen
Bei dem Journalisten handelt es sich um Mychajlo Tkatsch (siehe Bild in Posting unten), einen der bekanntesten Investigativjournalisten der Ukraine. Der Leiter des Investigativressorts der „Ukrajinska Prawda“ habe über den geflohenen ukrainischen Generalstaatsanwalt Ruslan Krawtschenko recherchiert, informierte das Medium. Er soll dem hochrangigen Behördenleiter in der Donaumetropole auf den Fersen gewesen sein. Der in Wien Untergetauchte wird von seinem Heimatland u.a. wegen Verdacht auf Korruption gesucht. Kiew hat einen Haftbefehl gehen ihn erlassen.

Tkatsch sei um 4 Uhr früh am Freitag nach zwölf Stunden in Behördengewahrsam freigekommen, schrieb die Chefredakteurin der „Ukrajinska Prawda“, Sewhil Musajewa, am Freitagvormittag auf Facebook (siehe Posting unten).

Kameramann angeblich verletzt
Der mit Tkatsch ebenso festgenommene Kameramann Jaroslaw Bondarenko sei während der Festnahme verletzt worden und habe sich „im Krankenhaus befunden“. Erst in den Nachtstunden habe die Vernehmung Bondarenkos begonnen, erklärte Musajewa.

Ukrainische Zeitung erwartet sich Erklärungen
„Die Vorwürfe, die gegen unsere Kollegen während ihrer Festnahme erhoben wurden, ähneln nichts, mit dem die Redaktion früher zu tun hatte. Das wirft ernste Fragen auf“, schrieb die Chefredakteurin. Sie erwartete von österreichischen Strafverfolgern Erklärungen.

Pro-Ukraine-Demonstranten versammelten sich am Freitagvormittag vor dem Innenministerium in der ...
Pro-Ukraine-Demonstranten versammelten sich am Freitagvormittag vor dem Innenministerium in der Wiener Innenstadt.(Bild: Kronen Zeitung)

Welche Rolle die einzelnen Verdächtigen in dem spannenden Spionagekrimi spielen, ist Gegenstand von laufenden Ermittlungen. „Im Zuge von anderen Ermittlungen hat sich ein Verdacht gegen zwei weitere Personen ergeben, aber nicht erhärtet“, sagte Nina Bussek, die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, in Bezug auf Tkatch und Bondarenko. Eine dieser Personen sei wieder auf freiem Fuß, bei einer zweiten liefen noch Einvernahmen. Aber auch hier scheine es derzeit, dass sich der Tatverdacht nicht erhärte. Mehr könne sie dazu nicht sagen.

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Selenskyj bereits informiert
Die ukrainische Botschaft in Wien hatte sich bereits zuvor eingeschaltet und für die Freilassung des Journalisten interveniert. „Wir erwarten von den zuständigen österreichischen Behörden eine zeitnahe offizielle Stellungnahme zu den Umständen und den rechtlichen Grundlagen seiner Festnahme“, erklärte eine Sprecherin der ukrainischen Botschaft in Wien. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist über den heiklen Fall informiert. 

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