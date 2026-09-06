Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Vereine auflösen“

DSN-Chefin warnt vor islamistischer Gefahr

Innenpolitik
06.09.2026 19:00
Sylvia Mayer richtet deutliche Warnung an die Politik.
Sylvia Mayer richtet deutliche Warnung an die Politik.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Petja Mladenova
Von Petja Mladenova

Der legalistische Islamismus ist eine ernste Gefahr für unseren Rechtsstaat, sagt die Chefin der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, Sylvia Mayer, im Gespräch mit der „Krone“. Sie fordert ein Betätigungsverbot für verfassungsfeindliche Organisationen. So könnten die vielen islamistischen Vereine, die den Staat unterwandern, aufgelöst werden.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Krone“: Wie groß ist die Gefahr und Ausbreitung des legalistischen Islamismus in Österreich und Europa? Kann man das noch beherrschen, zurückdrängen?
Sylvia Mayer: Wir sehen, dass in Europa und auch in Österreich versucht wird, die Integration von Muslimen in westliche Gesellschaften und deren liberale Werte bewusst zu verhindern, beispielsweise indem strukturell Einfluss auf Erziehungs- oder Bildungsarbeit genommen wird. Immer mit dem Ziel, islamische Werte nicht nur als Religion einzelner, sondern als gesellschaftliche Werte des Zusammenlebens zu etablieren. Die liberal-demokratische Gesellschaftsordnung wird somit als unvereinbar mit einer umfassenden islamischen Lebensführung von Muslimen dargestellt. Dies stellt eine langfristige und nachhaltige Gefahr für den demokratischen Rechtsstaat dar. 

Gibt es einen „Plan“, wie man als Sicherheitsbehörde damit umgeht?
Wir können dem legalistischen Islamismus begegnen, indem wir Bewusstsein für die Aktivitäten und Ideologien der Akteure schaffen und das dahinterliegende Wertemodell offenlegen. Gesamtgesellschaftlich ist noch stärkere Integration der Schlüssel. Eine Identität als Demokrat und Muslim gleichermaßen muss das Ziel sein. Aufgabe der Sicherheitsbehörden in diesem Feld ist es, Entscheidungsträgern über entsprechende Entwicklungen, die ein sicherheitspolitisches Risiko darstellen, zu informieren, damit entsprechende Maßnahmen gesetzt werden können.

Welche rechtlichen Instrumente brauchen Sie, um den legalistischen Islamismus wirkungsvoll zu bekämpfen?
Ein wirkungsvoller Schritt wäre, Vereine, die gegen die verfassungsrechtliche Ordnung verstoßen auch entsprechend auflösen zu können. Ebenso ist das Rechtsinstrument des Betätigungsverbots verfassungsfeindlicher Organisationen zu diskutieren – hier kennt Österreich aktuell nur das Verbot bestimmter Symbole. 

So sieht das Leben in einem Kalifat aus.
So sieht das Leben in einem Kalifat aus.(Bild: AFP/SANAULLAH SEIAM)

Wie gehen andere Länder damit um? Sind die vielleicht schon weiter als Österreich? Kann man sich etwas abschauen?
Solche gesetzlichen Bestimmungen, wie ich sie genannt habe, sind in Deutschland beispielsweise gegeben. 

Müssen auch auf EU-Ebene etwas geschehen?
EU-weite Regelungen sind selbstverständlich zu begrüßen, beispielsweise die Sanktionierung von Personen oder Organisationen, die im legalistischen Islamismus aktiv sind.

Gibt es Kooperationen und wie sieht das aus?
Im Bereich des legalistischen Islamismus ist insbesondere auch die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft ein wichtiger Baustein bei der Bekämpfung des Phänomens.

Lesen Sie auch:
An Problemschulen wird es unweigerlich zu Konflikten kommen.
Systematische Umgehung
Kopftuch-Strafen: Vereine wollen für Eltern zahlen
06.09.2026
Grotesker Streikaufruf
SPÖ-Jugend: Kopftuchverbot dient einem „Krieg“
31.08.2026
Nach Boykottaufrufen
Kopftuchverbot: Deutlich höhere Strafen gefordert
30.08.2026

Es gibt Vereine, die Eltern anbieten, die Strafen zu bezahlen, wenn sie ihre Töchter mit Kopftuch in die Schule schicken. Kann man gegen solche Vereine vorgehen? Kann man sie verbieten und wäre es sinnvoll, sie zu verbieten?
Ein Verein kann behördlich dann aufgelöst werden, wenn er gegen Strafgesetze verstößt oder wenn er seinen statutenmäßigen Wirkungsbereich überschreitet. Dies ist durch die Vereinsbehörden in Einzelfällen zu prüfen.

Warum ist bei der Operation Luxor, bei der 2020 etwa 930 Polizisten österreichweit Wohnungen und Vereinseinrichtungen von rund 70 mutmaßlichen Islamisten stürmten, nichts herausgekommen?
Hierbei handelt es sich weiterhin um ein laufendes Ermittlungsverfahren. Es zeigt aber genau die Problematik auf: Die Ermittlungshandlungen sind dann erfolgreich, wenn einzelnen Personen der Verdacht von schwerwiegenden Straftaten, wie die Mitgliedschaft in terroristischen Organisationen oder Terrorismusfinanzierung, nachgewiesen werden kann. Die Einführung des Straftatbestandes des § 247b StGB – Religiös motivierte extremistische Verbindung – war ein wichtiger Schritt, kam für dieses Ermittlungsverfahren jedoch zu spät. Über eine Ausweitung dieses Tatbestandes müsste man meines Erachtens ebenso diskutieren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
06.09.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Jetzt bröckelt der Tunnel beim Luxus-Millionengrab
149.822 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Fertigstellung des „Six Senses“-Luxusprojekts steht weiter in den Sternen – auch wenn die ...
Wien
Beatpatrol-Flop: Fans frustriert, Künstler weg
122.259 mal gelesen
Stundenlanges Warten statt tanzen in Wien: Bei Beatpatrol gab es am Freitag massive Probleme – ...
Musik
Rainhard Fendrich: Langsam naht das Grande Finale
90.747 mal gelesen
Der Blick in die Zukunft ist unsicher: In der Gegenwart liefert Rainhard Fendrich einen famosen ...
Außenpolitik
Schicksalswahl: Wie hoch gewinnt die AfD?
1914 mal kommentiert
In Sachsen-Anhalt kündigt sich ein Polit-Beben an.
Deutschland
44,1 Prozent für AfD! „Absolute“ ist in Reichweite
1746 mal kommentiert
Ekstase nach der Wahlprognose auf der AfD-Wahlparty um Spitzenkandidat Siegmund (mitte), ...
Innenpolitik
Kopftuch-Strafen: Vereine wollen für Eltern zahlen
1647 mal kommentiert
An Problemschulen wird es unweigerlich zu Konflikten kommen.
Mehr Innenpolitik
„Vereine auflösen“
DSN-Chefin warnt vor islamistischer Gefahr
„Neue Wege“ möglich?
US-Vermittler Witkoff und Kushner erstmals in Kiew
Sachsen-Anhalt-Wahl
44,1 Prozent für AfD! „Absolute“ ist in Reichweite
Ulrich Siegmund
Dieser Mann hat für die AfD den Sieg geholt
US-Vermittler im Kreml
Witkoff schmeichelt Putin: „Wird ganz oben stehen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf