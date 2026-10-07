Jüngster Spionage-Skandal „ist ein neues Kaliber“

Mögliche Spuren nach Russland und Geldsorgen

Jedenfalls hält Bacher in der Geschichte auch einen Russland-Bezug für möglich. Anhaltspunkte bietet etwa die Tätigkeit Hannings im Aufsichtsrat der lettischen Bank Norvik Banka, später PNB, im Jahr 2017. Deren Eigentümer der russische Banker Grigory Guselnikov war. Doch die Geschäfte liefen nicht, wie erhofft. Im Jahr 2019 erklärte die Europäische Zentralbank PNB für ausfallend, wenige Wochen später war sie insolvent. Der Insolvenzverwalter verklagte Hanning und weitere ehemalige Verantwortliche auf 32 Millionen Euro Schadenersatz. Um mögliche Ansprüche zu sichern, wurden ein Haus und Unternehmensanteile des Ex-BND-Chefs beschlagnahmt. Auch wurde in der Folge um einen erheblichen Teil seiner Beamtenpension gestritten. Später meinte Hanning, der Aufsichtsrat sei getäuscht worden.